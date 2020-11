Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 13 a 15 de novembro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Momento de reconciliação amorosa e muitas alegrias. Às vezes você é duro de mais e deve aprender a ser mais tolerante com as pessoas que o amam.

Nesta sexta-feira você vai ter muito trabalho ou terá que fazer compras, mas lembre-se que você deve economizar para o seu futuro.

Os números 01, 29 e 77 atraem sorte e seu melhor dia será o domingo. Em matéria de saúde, cuide bem da garganta para evitar contrair infecções.

Os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo signo de Leão, Peixes ou Capricórnio. Você desfrutará de três dias de muita felicidade com sua família e entes queridos. Tenha cuidado ao dirigir e faça-o com muito cuidado. Um amor proibido pode procurar por você.

Touro

Você deve purificar todo o negativo que o cerca e deixar os rancores para trás para que a energia positiva fique com você. Dê um passeio à noite e reflita sobre o que você tanto precisa; isso será atendido.

Cure sua mente de situações que você não pode controlar e deixe tudo fluir. Não discuta com seu parceiro e aproveite os momentos ao seu lado para que o relacionamento amoroso seja mais feliz.

Seus signos mais compatíveis são Virgem e Aquário. Seus números da sorte são 09, 30 e 71 e esta sexta-feira é seu melhor dia. Você faz algumas compras para si mesmo, mas evita gastar muito e controle-se para não ter problemas.

Gêmeos

Você deve parar de afastar a sorte e de sabotar a si mesmo com pensamentos negativos. Este pode ser um momento de fartura e agradáveis ​​surpresas, se você atrair a felicidade sendo mais positivo.

Um amor do passado pode voltar. Tente diferenciar a amizade e o amor, pois isso pode atrapalhar o relacionamento.

Uma nova oportunidade de negócio pode chegar e será positiva. No amor, um Áries ou Libra entrará em sua vida ou alguém pode falar de compromisso sério.

Seus números são 04 e 39. Procure ser mais discreto com seus planos futuros para que deem certo. Cuidado com as despesas e administre bem tudo o que for comprar.

Câncer

Neste 13 de novembro a sorte chegará com muita força e você deve se vestir com cores fortes para manter as boas energias do seu lado.

Oportunidades para iniciar um negócio ou mudar de emprego chegam com sucesso. Nos relacionamentos, é preciso levar em conta que as pessoas devem estar com você por amor e não por interesse.

Uma viagem pode surgir em breve. Você terá sorte com os números 05 e 41 e deve tentar jogá-los nesta sexta-feira. Seu signo é sexual e gosta de ter muita conexão, por isso seu parceiro deve compartilhar a paixão.

Não brigue mais com sua família e procure a reconciliação. Você compra ou reforma algo importante, mas tenta não gastar muito e ser responsável para poupar pensando no futuro.

Leão

Sua energia positiva começa a crescer e a abundância está se aproximando. Coloque seus objetivos em prática.

Neste final de semana você terá uma revelação importante para o futuro; fique em paz com todos ao seu redor para se preparar para esses três dias místicos. Momento de estar atento a infecções de pele ou problemas sexualmente transmissíveis.

Em questões sentimentais, você permanecerá muito estável com seu parceiro e os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Sagitário ou Áries que será muito compatível.

Seus números da sorte serão 09, 21 e 87 e seu melhor dia será o sábado. É hora de você curar sua mente e seu corpo.

Descubra mais sobre os signos:

Virgem

Você sairá de todos os problemas econômicos que o cercavam e verá a sorte mudando para melhorar. No dia 13 de novembro, use roupas vermelhas ou brancas para que as energias positivas fiquem por mais tempo.

Evite emprestar dinheiro se não tiver confiança. Seus números da sorte são 09, 24 e 55. No amor, evite contar mentiras para não machucar seu parceiro; a verdade é sempre melhor.

Um amor do signo de Áries ou Aquário pode retornar e será para ficar. Neste fim de semana algum tipo de dinheiro extra tende a chegar e deve ser guardado.

Libra

Neste final de semana você terá muito trabalho e pressões, mas procure manter a calma em suas atividades. Você continuará com sorte em relação ao dinheiro e é o seu momento ideal para construir a prosperidade na vida financeira.

Às vezes você não controla o seu gênio forte e depois se arrepende; evite ser impulsivo e rancoroso, pois é preciso se libertar das emoções ruins do passado.

Neste 13 de novembro o vermelho e as rosas ajudam que a sorte reine por mais tempo em sua vida. Dê uma caminhada pela manhã para que as energias negativas desapareçam.

Seus números da sorte são 02 e 19. Evite fazer compras por impulso e não ache que isso ajuda a curar a tristeza; cuide da sua saúde mental.

Escorpião

Você pode planejar uma viagem com seu parceiro. Seu signo é sociável e terá dias de muita paixão e conexão, prepare-se para viver bons momentos a dois.

Momento de ter cuidado com as traições de amigos e colegas de trabalho; evite falar sobre seus assuntos pessoais. Você recebe um presente inesperado.

Em 13 de novembro você terá sorte com os números 04, 19 e 32. Tente se vestir com cores fortes para atrair abundância. Uma gravidez pode acontecer.

Cuide da sua saúde e não se exponha a mudanças bruscas de temperatura para não ficar doente. Evite ao máximo fazer dívidas.

Sagitário

Final de semana de muito trabalho e resolução de assuntos pessoais. Seu signo é controlador com tudo que o rodeia e isso pode ser complicado. Uma oportunidade de emprego pode chegar e vai ser muito boa para você.

Seu temperamento causa problemas porque você não sabe como controlar sua raiva; seja prudente com suas palavras e ações. Em 13 de novembro, use um pouco de prata para atrair a proteção.

Você terá sorte nesta sexta-feira com os números 08 e 77. Cuidado com as traições e pare de andar com dois amores ao mesmo tempo, pois isso pode causar problemas sérios. Previna-se de doenças sexualmente transmissíveis.

Faça uma lista de compras sempre e comece a cuidar melhor do dinheiro. Tente controlar os impulso e ser mais responsável.

Capricórnio

Seu temperamento forte pode aumentar nesta sexta-feira, especialmente no trabalho; tente se controlar e não se zangue sem motivo. Evite afastar as pessoas da sua vida.

Você deve tomar uma decisão que fará sua vida mudar completamente. Evite continuar procurando problemas onde não existem. Passeios sob os raios de Sol podem ajudar que a energia positiva cresça à tua volta.

No amor você pode ficar indeciso; lembre-se que não deve se torturar, apenas não assuma compromissos e aproveite a vida. Se for comprometido, tenha cuidado com se envolver em triângulos amorosos.

Momento de se exercitar mais para evitar ficar com problemas de saúde por sedentarismo. Seus números da sorte são 06, 49 e 55. Neste final de semana mude o visual e invista na sua casa.

Aquário

Fim de semana de muitas tarefas e planejamentos, apenas procure estar sempre com a sua mente muito positiva para que toda a sorte venha para sua vida.

Serão também três dias de felicidade e abundância. Não tenha medo de tomar decisões sobre mudanças no seu trabalho, pois você terá sucesso em tudo o que decidir. Cuide bem do que você come e evite comer na rua para não passar mal.

Neste 13 de novembro, a sorte chega na sua vida com os números 13, 15 e 21. Você pode vender algo. Procure comprar apenas o necessário e prefira economizar. Um amor de Peixes ou Touro pode entrar na sua vida para ficar.

Peixes

Relacionamentos tóxicos podem chegar ao fim e será a hora de seguir em frente preocupando-se mais com você. Evite se afundar em drama e sofrimento, preferindo ficar ao lado de pessoas positivas e mudando o que é preciso.

Ao mesmo tempo, você terá uma proteção divina muito forte e tomar Sol para que as energias positivas o ajudem a tomar as decisões corretas. Cuidado com as fofocas dos colegas de trabalho e não convide estas pessoas para sua casa.

Seus números da sorte são 07, 21 e 66. Você faz compras, mas deve administrar bem seus gastos.