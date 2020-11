A companhia Azul oferecerá serviço médico para COVID-19 sem custo para passageiros que viajarem ao exterior. Como revelado, em parceria com a Assist Card, a empresa se torna a primeira aérea brasileira a oferecer suporte a quem viajar para o exterior e receber diagnóstico positivo fora do seu país.

Válido para passageiros que comprarem novas passagens entre 11 de novembro e 31 de janeiro de 2021 e voarem no mesmo período, o serviço atenderá aqueles que tiverem a Europa e os Estados Unidos como destino e também se aplica de passageiros saindo dos Estados Unidos e Europa chegando no Brasil.

“O serviço terá validade por 31 dias e dura apenas enquanto o Cliente estiver fora de seu país de residência, podendo ser utilizado em viagens iniciadas até o último dia do mês de janeiro”, detalhou.

Para usufruir do serviço, as passagens também devem ser compradas dentro do período destacado pelos canais oficiais da Azul ou via agentes de viagem.

Ainda de acordo com as informações, a cobertura oferecido pela Azul contempla serviço médico de até US$ 150 mil em caso de um eventual diagnóstico positivo de Covid no destino.

Com informações da Azul

