Battle Royale: Taça das Favelas Free Fire define participantes das Seletivas Nacionais

Já estão definidas as favelas participantes das Seletivas Nacionais da Taça das Favelas Free Fire. Como revelado pela Garena, entre os dias 13 e 15 de novembro, acontece a Seletiva Nacional.

Nesta fase, as 27 favelas campeãs das seletivas estaduais, e as outras nove que mais pontuaram nesta etapa, serão divididas em três grupos de 12 equipes.

"As quatro primeiras seleções que mais pontuarem em seis quedas avançam para a final nacional", detalhou.

Ainda de acordo com as informações, as partidas serão transmitidas pelo YouTube e pela BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, a partir das 14h nos dias 13 e 14, e 15h no dia 15.

Com informações da Garena

