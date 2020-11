3 máscaras caseiras que vão ajudar você a parecer anos mais jovem

Com o tempo, a pele muda e surgem certos sinais do passar dos anos. Um dos lugares mais afetados é o rosto, com as chamadas linhas de expressão. É por isso que, a cada dia que passa, você tem que prestar mais atenção.

O que causa rugas

Com o tempo o colágeno diminui, e isso faz com que a pele fique mais fina, perdendo elasticidade e firmeza. A pele é facilmente desidratada favorecendo a saída das linhas finas.

Máscara antienvelhecimento de abacate e banana

Ingredientes

1 abacate

2 colheres (sopa) de azeite

1 banana

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e misture até ficar homogêneo. Aplique na face limpa e seca e deixe agir por 20 minutos. Retire com água fria.

Máscara antienvelhecimento de ovo

Ingredientes

suco de meio limão

1 clara de ovo

2 colheres (chá) de azeite de oliva

Modo de preparo

Para preparar a máscara, você deve bater a clara de ovo até que tenha uma textura de mousse. Em seguida, adicione o resto dos ingredientes e misture-os bem. Aplique uma camada fina na pele e deixe-a agir por 20 minutos.

Máscara antienvelhecimento de mel e farinha de arroz

Ingredientes

1 banana meio madura

3 colheres (chá) de farinha de arroz

1 colher (chá) de mel

Modo de preparo

Misture os ingredientes e aplique no rosto por 15 minutos. Depois limpe o rosto com água.

Fonte: Nueva Mujer