Espinhas por causa do uso de máscara: como tratá-las?

Um aumento de 70% nas consultas dermatológicas após a pandemia é o que os especialistas apontam: o excesso de álcool, o uso prolongado de máscaras e o aumento das temperaturas seria a combinação perfeita para gerar vermelhidão, descamação e acne.

Mas o que é “máscaracne”? Especialistas descrevem esse tipo de acne como uma afetação no rosto que gera espinhas e outros sintomas que aparecem no nariz, lábios, queixo e bochechas, precisamente nas áreas cobertas pela máscara. Mas atenção: há outros fatores que também podem impactar, como estresse e má alimentação.

De acordo com a médica especialista Ariana Sánchez, “é uma situação complexa que vai aguçar com o calor e pode afetar pessoas com pele oleosa usando qualquer tipo de máscara. Quando usadas por longos períodos, essas máscaras podem causar tudo, desde infecções até úlceras e granitos indesejados que são exacerbados pelo calor da estação”.

“Desde o início da crise, temos testemunhado as complicações do uso desses elementos protetores.” Nesse sentido, a profissional acrescenta que uma máscara no rosto é uma necessidade, mas ao mesmo tempo uma agressão, tanto pela oclusão que implica quanto pelo atrito ou contato nas áreas de ajuste.

Como evitar a acne por causa da máscara

Use um protetor labial depois de lavar o rosto, antes de usar a máscara e antes de dormir para evitar lábios rachados.

Evite usar maquiagem enquanto usa a máscara, pois facilita a penetração de pigmentos de maquiagem.

Use uma máscara adequada, idealmente feita de algodão, para que a pele respire um pouco e se sinta macia no contato com o rosto. Deve ser ajustado, mas não desconfortável de usar.

Lave máscaras reutilizáveis com água quente e sabão hipoalergênico, seguindo as outras recomendações do fabricante.

Tenha uma pausa de 15 minutos por dia sem uma máscara a cada 4 horas.

Mas o mais relevante é limpar e hidratar o rosto diariamente, usando um limpador suave dia e noite.

Limpe a pele

Ao longo do dia, bactérias, contaminação, células mortas, resíduos de creme e maquiagem podem se acumular na pele do rosto, obstruindo os poros e, assim, favorecendo o aparecimento da acne.

“Assim, o primeiro passo em uma rotina eficiente de cuidados com a pele começa com uma limpeza facial duas vezes ao dia”, aponta Sanchez.

Para quem tem pele oleosa, recomenda-se usar sabonetes específicos com agentes como ácido salicílico ou ácidos alfa-hidroxi, e adicionar na rotina de cuidados com a pele o uso de uma escova de limpeza facial.

Hidrate

Muitas pessoas acham que por ter uma pele mais oleosa propensa ao aparecimento de acne, não se deve hidratar a área, algo completamente errado.

“Por serem peles que precisam de mais esfoliação para remover o excesso de óleo, a pele pode ‘entender’ que precisa restaurar esse óleo que foi removido para hidratar a pele. Por isso, é sempre ideal optar por produtos não comedogênicos (que não causam grãos), texturas leves como soros ou géis que ajudam nesse processo, evitando o efeito rebote”, recomenda Sanchez.

Fonte: Nueva Mujer