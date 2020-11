Netflix: veja a lista com as estreias desta quarta-feira, 11 de novembro

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta quarta-feira (11) para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta quarta-feira (11)

Aunty Donna — Barraco da Diversão (1ª temporada)

O grupo de comédia australiano Aunty Donna apresenta seu humor do tipo besteirol em esquetes, músicas e personagens hilários.

Nasce uma Rainha

Neste reality show, Gloria Groove e Alexia Twister ajudam seis drags a realizar seus sonhos e ganhar confiança para arrasar no palco.

The Liberator

Um grupo de corajosos soldados rejeitados realiza alguns dos feitos mais heróicos para libertar a Europa na II Guerra Mundial. Baseada em fatos reais.

Quando a Vida Acontece

Um casal com dificuldade para engravidar vai passar férias em um resort na Sardenha, mas a família do quarto ao lado pode colocar esse casamento à prova. Assista o quanto quiser.

Justiça em Julgamento

Acusado de matar um policial quando era adolescente, Sean K. Ellis luta para provar sua inocência e expõe a corrupção na polícia e o racismo sistêmico nos EUA.

Fonte: Tem Alguém Assistindo?