Livro destaca ações na infância que impactam na vida adulta da criança

Os estímulos e a interação que a criança recebe nos primeiros seis anos de vida são fundamentais para o seu desenvolvimento, podendo torná-la um adulto mais (ou menos) saudável. Grande parte das potencialidades humanas são desenvolvidas nessa fase, relacionadas ao crescimento físico, cognitivo e emocional. Nesse sentido, o livro “Primeira Infância – Dicas de especialistas para esta etapa que é a base de tudo”, surge para trazer luz a importância da educação parental, que é tão necessária ser compreendida e implementada. “A obra está repleta de exemplos e reflexões que podem ajudar pais e responsáveis nesse processo de auto-análise e tomada de decisões”, explica a jornalista e publisher da Canguru News, Ivana Moreira, coordenadora editorial da publicação.

A obra traz 36 especialistas da área, que abordam distintos temas de parentalidade consciente, como a importância de conviver com a natureza durante a infância, birra, confiança, o poder do toque, importância da rede de apoio, sono, importância dos avós na vida dos netos, educação financeira, dentre muitos outros assuntos que ajudarão pais, mães e responsáveis a fazer a diferença na vida dos pequenos nessa etapa que é a base de tudo.

Livro será lançado durante congresso de educação parental

A obra será lançada pela editora Literare Books International, no dia 19 de novembro, durante o Parenting Brasil – 1o Congresso Internacional de Educação Parental. O evento trará 13 renomados especialistas do Brasil e do exterior que abordarão o papel da educação parental no desenvolvimento da sociedade e compartilharão informações sobre ferramentas e metodologias que fazem diferença no trabalho do educador parental.

Promovido pela Parent Coaching Brasil, empresa pioneira em formação e certificação de profissionais de coaching parental no país, e pela Canguru News, plataforma de conteúdo sobre infância, o congresso será sediado no Hotel Intercity Paulista, em São Paulo, de forma híbrida, ou seja, com vagas presenciais limitadas em respeito às medidas sanitárias de combate à Covid-19 e, on-line, com transmissão ao vivo.

