É mais saudável comer a gema do ovo ou a clara do ovo?

Os ovos são um tipo versátil de alimento que pode ser comido de diferentes formas, desde mexidos até cozidos. Essencialmente, eles são consumidos como café da manhã e são uma boa fonte de energia para o seu corpo, além de aumentar a imunidade instantaneamente. Mas, apesar disso, sabemos que contém muito colesterol, então é bom saber se é mais saudável comer gemas de ovo ou claras de ovo.

Clara de ovo

A camada externa deste alimento é chamada de clara de ovo (não confundir com a casca). As pessoas que se preocupam com sua saúde muitas vezes tendem a comer apenas essa parte e evitar a gema completamente. A clara não tem gordura, é baixa em calorias e mantém o colesterol ruim controlado.

De acordo com o portal Pinkville, também é rica em potássio, o que ajuda a manter o nível de pressão arterial. Além disso, tem a capacidade de desenvolver músculos. Como um componente saudável, a vitamina riboflavina neles ajuda a curar enxaqueca e previne a catarata.

Gema

Muitas pessoas veem a gema com maus olhos, já que a maioria das calorias são encontradas nela. São até 55 calorias, enquanto a clara de ovo tem apenas 17.

A gema de ovo pode ser evitada por várias razões, uma das quais é que eles têm altos níveis de colesterol. Ter altos níveis de colesterol em seu corpo torna-o propenso a desenvolver doenças cardíacas. No entanto, esta parte do ovo certamente contém mais nutrientes e minerais do que a clara.

A gema de ovo contém mais nutrientes como vitamina B6, B12, A, D, E e K. É rico em cálcio, magnésio, ferro e selênio e compõe cerca de 90% dos nutrientes (os 10% restantes são encontrados na clara). Também ajuda a melhorar sua visão.

Então, é mais saudável comer gemas de ovo ou claras de ovo?

Como a maioria dos nutrientes são encontrados na gema do ovo, faz sentido não descartá-la e comê-la com moderação por causa dos altos níveis de colesterol que tem.

Agora, se você é propenso a doenças cardíacas ou já fez cirurgia cardíaca no passado, é uma boa ideia evitá-lo e comer claras de ovo.

Fonte: Nueva Mujer