Dicas alimentares para encher seu corpo com energia

A comida pode ser confusa às vezes. Há muitos rumores sobre o que deve ser consumido para aumentar ou diminuir qualquer número de características em nosso corpo. E, quando se trata de comer por mais energia, certos alimentos são melhores que outros.

Se você sente que suas reservas não estão exatamente onde deveriam estar, a especialista em nutrição Tracy Lockwood Beckerman tem algumas dicas de comida para você.

Beckerman explica que se você está muito cansado e seus níveis de energia não correspondem ao seu ritmo de vida, talvez seja hora de pensar em tudo que você está consumindo durante o dia.

Você precisará considerar toda a sua dieta se quiser permanecer ativo durante toda a semana e considerar algumas dicas de comida para que você não dependa de uma xícara de café ou uma bebida energética para chegar até o final do seu dia.

Dieta para ter mais energia

Coma alimentos com baixo índice glicêmico

“Alimentos com baixo teor glicêmico não se equiparam a um aumento super rápido no açúcar no sangue, o que significa não perder energia repentinamente”, diz Beckerman.

“Procure alimentos ricos em fibras glicêmicas baixas, como grãos integrais e vegetais de alta qualidade, como brócolis, couve-flor e cenoura, além de nozes e óleos saudáveis para o coração.”

Segundo o portal Bem + Bom, o arroz integral e outros carboidratos complexos como quinoa, feijão e aveia são uma ótima fonte de energia.

“O arroz integral tem um alto teor de fibras e um baixo índice glicêmico e ajudará a regular os níveis de açúcar no sangue, mantendo os níveis de energia constantes ao longo do dia”, diz Beckerman.

Beba água o dia todo

“Nossos corpos são 70% de água”, diz Beckerman. Se você está desidratado ou bebe muito pouca água, você vai se sentir lento e com sede.

O consumo de água tem sido considerado crítico para o funcionamento do corpo humano, e sua ausência pode fazer você se sentir cansado e com fome. Então, da próxima vez que você sentir que precisa de um cochilo, tente beber um copo de água primeiro.

Não pule o café da manhã

“O café da manhã despertará seu metabolismo”, diz Beckerman. “Um café da manhã rico em proteínas, carboidratos complexos e gorduras saudáveis ajudará você a se sentir satisfeito por mais tempo, ficar cheio de energia durante todo o dia e evitar que alimentos açucarados te conquistem.”

Entre suas dicas de comida, comer pequenas refeições com tanta frequência quanto seu apetite diz que é um dos mais eficazes. Estudos mostraram que comer refeições mais saudáveis, especialmente no almoço, pode causar um aumento em suas reservas de energia.

Outra de suas dicas alimentares é consumir ovos, iogurte grego e bananas, já que são excelentes adições para aumentar a energia no seu café da manhã, diz Beckerman.

Os ovos estão cheios de proteínas, fornecendo uma fonte constante de energia por não causar picos de açúcar no sangue e insulina.

“O iogurte grego tem três vezes a quantidade de proteína que o iogurte normal, o que significa que vai mantê-lo cheio por mais tempo. E as bananas são uma ótima fonte de carboidratos de alta qualidade, potássio e B6, melhoradores de energia natural.”

Beba cafeína com moderação

“Beba cafeína conforme necessário, mas com moderação”, diz Beckerman. “Não estou dizendo para parar de tomar café completamente, mas se você consumir muita cafeína, você pode se tornar imune aos seus efeitos estimulantes.”

Ela disse para tentar trocar sua bebida matinal marrom por uma xícara de chá verde de vez em quando. “O chá verde libera cafeína de forma mais consistente ao longo do dia, deixando-o menos nervoso e evitando a dependência da falta de café.”

