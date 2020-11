Alergia sazonal: 7 nutrientes e componentes que são seus aliados neste período

Com a chegada da primavera e o aumento das partículas de pólen circulando no ar, muitas pessoas estão manifestando os sintomas irritantes da alergia sazonal. Mas, juntamente com o tratamento médico certo, também podemos encontrar aliados para melhorar a resposta do sistema imunológico e atenuar os sinais dessas fotos na comida.

A diretora da Carreira nutricional e dietética da Universidade das Américas em Viña del Mar, Gabriela Lizana, explica que, embora não exista uma dieta específica para combater a alergia ou eliminar seus sintomas, certos alimentos contêm compostos naturais e nutrientes que são benéficos para lidar com esses desconfortos.

“É importante incorporar permanentemente as fontes de alimentos na dieta com vitaminas e minerais que geram substâncias que são benéficas para o organismo e que podem ser de grande ajuda para atenuar a sintomatologia alérgica”, diz ela.

Nesse contexto, destaca 7 nutrientes e componentes que podem ajudar a combater os sintomas da alergia sazonal:

Vitamina C

Seu poder antioxidante e anti-inflamatório ajuda a neutralizar a histamina e promover a microbiota intestinal (microrganismos do intestino grosso ou cólon que concedem imunidade). Além disso, diminui a inflamação das narinas, descarga nasal e espirro.

Pode ser encontrado em alimentos como laranja, limão, kiwi, toranja, alho, cebola, brócolis, couve-flor, espinafre, sapato italiano, repolho, páprica, entre outros. Recomenda-se consumi-los crus, pois a vitamina C é termolábil e diminui com a temperatura.

Ácido fólico

Alimentos ricos em ácido fólico conseguem reduzir sintomas de alergia e outras doenças respiratórias. Este nutriente pode ser encontrado em leguminosas, fígado, ervilhas, espinafre, beterraba, feijão, aspargos, alcachofras, alho-poró e soja. Também é encontrado em alimentos como abacate, banana, melão, nozes, amêndoa e gergelim.

Ômega 3

Tem grande poder anti-inflamatório e ajuda a neutralizar a inflamação das vias aéreas. O Ômega 3 pode ser encontrado em alimentos como peixes gordurosos, atum, cavala, cavala, sardinha e salmão.

Flavonóides

Outro grupo de alimentos a serem priorizados são os ricos em flavonoides, que possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antialérgicas e antibióticos. Eles são encontrados em maçãs, uvas, aipo, salsa, mirtilos, ameixas, morangos, chá verde, laranjas, limões e tangerinas.

Um dos principais flavonóides é a quercetina, presente em cebola, alho, peras, mangas, aveia e suplementos.

Minerais

Um dos minerais aliados para alérgicos é o zinco. Possui grande poder antioxidante e anti-inflamatório e é encontrado principalmente em alimentos de carne, como carne magra, cordeiro, frango ou peru, carne de porco, moluscos e ostras.

Probióticos

Fortalece a microbiota intestinal e, portanto, o sistema imunológico. Encontramos em alimentos como chucrute, picles, azeitonas e queijos não pasteurizados.

Capsaicina

Este composto químico natural está presente em alimentos picantes. Eles ajudam a descongestionar e esvaziar as vias aéreas. Além disso, ao gerar espirros, partículas ou alérgenos retidos nas narinas são liberados.

Está presente em cúrcuma, gengibre, pimenta wasabi, mostarda, cominho e pimenta.

Dietas que ajudam você com alergia sazonal

Café da manhã: iogurte com mingau de aveia e maçã ralada.

Almoço: grão-de-bico, pepino e salada chilena com coentro. Óleo de limão e vegetais para tempero.

Onze: chá verde, pão com geleia de cranberry ou morango. Kiwi ou laranja.

Jantar: aveia assada, cebola temperada, coentro, alho e cenoura. Salada de repolho, chicória e aspargos.

Colagem: cranberry, laranja e maçã.

Hidratação: limonada de gengibre, cúrcuma ou água de gengibre com gotas de limão (fria ou quente).

Fonte: Nueva Mujer