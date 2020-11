5 cervejeiras para manter a bebida (qualquer uma) sempre gelada em casa

Durante a pandemia do Covid-19, que já dura a maior parte de 2020, o consumo de cerveja caiu no Brasil. Em média, houve redução de 9 pontos percentuais no consumo diário de cerveja nos domicílios do país.

De toda a cerveja consumida, 51% era adquirida e bebida fora de casa, o que explica a queda durante o isolamento social quando bares e restaurantes ficaram a maior parte do tempo fechados. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) por meio da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) que foram divulgados em outubro deste ano.

Isso tem provocado uma mudança de hábitos e levado as pessoas a mudar o local de consumo para suas casas. A pesquisa “ConVid – Pesquisa de Comportamento”, conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com a UFMG e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), apontou que 18% da população brasileira aumentou seu nível de consumo de álcool.

Ainda assim, o consumo é menor do que o registrado em períodos de pleno funcionamento dos bares e restaurantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo moderado de várias bebidas alcoólicas pode ser benéfico quando limitado até 30 gramas – o equivalente a três latas de cerveja ou duas taças de vinho ou, ainda, uma dose de uísque por dia.

Para garantir a qualidade e sabor adequado das bebidas em casa, selecionamos 5 cervejeiras que condicionam muito mais do que apenas cervejas. Confira:

1. Cervejeira Midea Flex 96 litros 127v



Suas bebidas sempre na temperatura ideal, sem risco de congelar. Com a Cervejeira Midea 96L você tem diversas opções de temperatura, de -5 a 18ºC, sendo um produto 3 m 1 (adega/frigobar/cervejeira), perfeito para todos os tipos de cerveja e bebidas. Com capacidade máxima para armazenagem de acordo com a opção escolhida, sendo até 105 latinhas 350ml, 62 latão 473ml, 58 garrafas long neck 355ml, 83 latas compridas (mais finas) 350ml, 30 garrafas 600ml ou 5 barril de 5 litros. também é frostfree e nunca vai precisar descongelar. Compre a partir de R$ 2.199,00.

2. Cervejeira Esmaltec Preta 110 litros 110v



A Cervejeira e Central de Bebidas Esmaltec é compacta, moderna e perfeita para surpreender seus momentos. Temperatura: -7°C a 10°C; Quantidade de prateleiras: 2 suspensas e 1 piso; Produto com temperatura que pode ser regulada para bebidas diversas: cervejas, refrigerantes, águas, sucos e espumantes. Compre a partir de R$ 2.469,00.

3. Cervejeira Consul Vermelha 110v



A Cervejeira Consul conta com capacidade para até 5 barris,18 litrões, 75 latas de 350 ml, 37 garrafas de 600ml e 60 garrafas de 355ml. Muito mais espaço para a suas bebidas. Pelo painel de controle localizado na porta da sua Cervejeira é possível selecionar a luz interna, travar e destravar as teclas, além de controlar a temperatura interna indicada no display de LED. Compre a partir de R$ 2.199,00.

4. Mini Cervejeira Imbera Retrô Azul 109 litros 220v



A linha mini oferece equipamentos compactos com design sofisticados ideais para armazenagem de latas, long necks e garrafas, proporcionando destaque para os produtos por iluminação LED e visibilidade por porta de vidro com resistência. Compre a partir de R$ 2.829,00.

5. Cervejeira Horizontal Ártico Degelo Manual Preta 150 litros



Cervejeira Ártico foi criada exclusivamente para você: que faz questão de consumir sua bebida gelada, na temperatura certa! 2 em 1: resfria e congela. Com 7 ranges de temperatura, com opção para você selecionar a temperatura saindo de +4ºC, podendo chegar até -22ºC. Possui design italiano e tecnologia alemã. A única cervejeira horizontal no mercado,que permite você armazenar a cerveja artesanal de modo correto: em pé. Compre a partir de R$ 2.559,00.

