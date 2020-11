A técnica para fazer um tutu mineiro delicioso está aqui

Segundo historiadores, o tutu mineiro nasceu em XVI. Na época, as cozinheiras precisavam usar pouco sal (devido seu alto valor).

Com isso, acabavam criando pratos saboroso, mas com poucos ingredientes, como é o caso do tutu. Com o tempo, o prato caiu no gosto de todos e se tornou um dos símbolos da comida brasileira. O site “Minas Gerais” explica a técnica para fazer o tutu perfeito. Confira!

Ingredientes

1 cebola amarela média repicada;

500ml de caldo de carne (aproximadamente);

200g de banha de porco caipira;

500g de feijão carioquinha;

1 cebola amarela média partida em 4;

3 dentes de alho repicados;

80g de farinha de mandioca torrada (aproximadamente);

2 dentes de alho inteiros;

Pimenta do reino a gosto;

2 folhas de louro;

Sal a gosto.

Técnica para preparar o tutu mineiro

Cozinhe o feijão com duas folhas de louro. Após cozinhar, tira as folhas de louro e bata o feijão do liquidificador com cebola e alho.

Coloque a água coada para deixar o caldo mais homogêneo. Refogue o alho e a cebola na banha. Coloque pimenta.

Assim que a cebola dourar, coloque o caldo do feijão batido. Assim que o caldo começar a borbulhar, coloque a farinha aos poucos. Acrescente sal a gosto e pronto.

