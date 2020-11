Sony libera ‘FAQ’ definitivo do novo PlayStation 5; console será lançando no Brasil no dia 19

A Sony liberou, nesta semana, o ‘FAQ’ definitivo do novo PlayStation 5 (PS5). O console será lançando no Brasil no dia 19.

“Tudo o que você quer saber sobre o PlayStation 5 em um só lugar”, detalhou, por meio de comunicado.

“Esta lista de perguntas frequentes ainda está em andamento, e nós continuaremos a buscar perguntas e atualizar as informações enquanto nos preparamos para o lançamento, que acontecerá ainda este mês”, completou. Confira o FAQ neste link.

Reprodução

Com informações da Sony

