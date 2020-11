Os signos que podem ver o ex voltar em novembro

Alguns signos do zodíaco podem ver um amores do passado retornarem durante o mês de novembro. Confira quais são:

Gêmeos

A energia de um ex, especialmente de relacionamentos que já não guardam ressentimentos, pode se aproximar e entrar em contato de alguma forma. Você é observado ou amigos em comum ainda podem interligá-los. É preciso ter cuidado com não provocar diálogos difíceis que podem deixar um clima tenso. Reflita sobre a necessidade de se liberar do passado.

Virgem

Seu poder intuitivo aumenta e você perceberá que alguém pode estar tentando voltar a dar as caras. As lembranças do passado e pessoas em comum que ainda estão na vida de ambos, podem motivar uma tentativa de aproximação, como se fosse apenas coincidência. No entanto, esteja ciente de que está pessoa possui intenções platônicas e uma forma sutil de saber sobre a sua vida.

Descubra mais sobre os signos:

Capricórnio

A comunicação com alguém do passado pode vir especialmente para aqueles que perderam o contato com o ex, mas deixaram assuntos em abertos. A nostalgia e sentimentos confusos acabam atraindo ambos, assim como as coincidências com pessoas em comum. É preciso apenas ter cuidado para não prejudicar sua vida amorosa e relacionamentos atuais.

Aquário

Vínculos do passado podem voltar a se comunicar após indiretas ou diálogos que se cruzam com pessoas em comum. As pendências podem não trazer boas notícias e é preciso evitar entrar em contato apenas para se desgastar e aumentar conflitos. Quem está cuidando mais de si também poderá chamar a atenção e deve usar a intuição para tomar boas decisões.