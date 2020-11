Kate Middleton de bermuda e tênis prova que é uma mãe estilosa

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, é um ícone da moda e seus looks são cheios de elegância e estilo por isso muitos querem copiá-la.

Se alguém sabe o que é moda esta é a Kate, pois ela sabe se vestir tanto com looks formais quanto casuais, para qualquer ocasião seu traje é elegante, confortável e muito estiloso.

A esposa do príncipe William é uma das mulheres reais mais bem vestidas e uma das que cumpre todas as regras impostas pela rainha Elizabeth II.

No entanto, ela às vezes quebra as regras para seguir seu estilo elegante e usar looks mais confortáveis ​​com short e vestidos mais curtos do que o permitido.

Kate Middleton e seu look descontraído com shorts e tênis

A duquesa estava linda, confortável e muito elegante em um dos eventos que ela compareceu com seu marido, o príncipe William, em short azul escuro e tênis cinza.

Com esse look, Kate mostrou suas pernas tonificadas, e seu estilo ótimo até para um look casual e informal, e ela mostrou que é uma mãe como todas as outras, que bsuca conforto.

