Importante novidade liberada pelo aplicativo WhatsApp nesta semana

O aplicativo WhatsApp liberou, nesta semana, uma nova atualização beta para o sistema Android, elevando a versão para 2.20.206.3.

Como revelado pelo site WABetaInfo, o update libera uma importante função para os usuários da plataforma.

Como detalhado, quando um usuário denuncia um contato ao WhatsApp, o app considera vários fatores, como a quantidade de denúncias recebidas para aquele número de telefone de diferentes usuários, se a conta é nova e outros motivos.

Com a atualização, o WhatsApp está introduzindo uma nova forma de verificar se um relatório (denuncia) é confiável: recebendo uma cópia das mensagens recentes desse chat.

Se decidir denunciar um contato, o usuário concorda em encaminhar uma cópia para o WhatsApp das mensagens recentes do chat específico.

Anteriormente, isso não era possível. No entanto, ainda não está claro se será algo obrigatório.

O novo recurso está disponível para os testadores beta do Android e será liberado em breve para os testadores do sistema iOS. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.206.3: what's new?

New feature available for beta testers today: attach a copy of your recent messages to WhatsApp when you report chats, groups and business accounts!https://t.co/I0tw6J2sxd

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 4, 2020