Gourmet: 3 ingredientes para fazer Hash browns, a batata queridinha dos ingleses

Os ingleses são apaixonados por Hash browns, uma batata crocante que eles comem no café da manhã. Além de ser muito simples de fazer, a receita é econômica. Veja como fazer em casa com as dicas da BBC FOOD.

Ingredientes

3 batatas de tamanho médio

50g de manteiga derretida

4 colheres de sopa de óleo de girassol

Modo de preparo

Cozinha as batatas por 10 minutos em água bem quente. Escorra e deixe esfriar. Em seguida, rale elas em uma tigela. Tempere bem com sal e pimenta e regue com metade da manteiga. Misture bem, divida a mistura em 8 e molde em quadrados.

Aqueça o azeite e a manteiga em uma frigideira até chiar e frite delicadamente os hash browns, em lotes se necessário, por 4-5 minutos de cada lado até ficarem crocantes e dourados.

