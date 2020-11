Como compartilhar vídeos do Facebook diretamente no aplicativo WhatsApp

Compartilhar vídeos do Facebook diretamente no aplicativo WhatsApp é um processo bem simples.

E existem várias maneiras de fazer isso: copiar e colar o link ou mesmo baixar o vídeo manualmente, por exemplo.

No entanto, o aplicativo do Facebook também conta com uma função rápida para isso. Confira como compartilhar no sistema Android:

Abra o Facebook no seu celular.

Pesquise ou identifique um vídeo no Facebook que você deseja compartilhar. No canto inferior direito aparecerá um botão que diz 'compartilhar'.

Ao pressioná-lo, uma janela pop-up será exibida onde você pode ver a opção 'mais’.

Ao pressionar o sistema irá habilitar vários ícones para compartilhar o link; entre os quais você pode ver o WhatsApp como uma opção.

Ao escolher essa opção, as mensagens do WhatsApp serão abertas automaticamente.

A próxima etapa é escolher o destinatário, que pode ser um único contato ou um grupo.

A dica rápida também serve para outros tipos de postagens na rede social de Mark Zuckerberg.

Como revelado pelo site 'Hola Telcel’, o passo a passo para o sistema iOS também é bem semelhante.

