Fortnite no PlayStation 5 chegará com inúmeras novidades

O game Fortnite no PlayStation 5 (PS5) chegará com resoluções mais altas, mais quadros por segundo, visual melhorado, respostas diferentes dos gatilhos adaptáveis e outras novidades.

Como revelado pela Sony, nesta semana, o título irá suportar dois tipos de resposta dos gatilhos adaptáveis para armas de longo alcance: feedback ao puxar o gatilho e feedback mantido.

Ainda de acordo com as informações, Fortnite no PS5 não será apenas uma versão adaptada do PS4 e sim uma versão que aproveita ao máximo o poder do novo hardware. Confira algumas novidades:

“Com o poder do GPU RDNA 2 do console, fizemos a versão para a próxima geração de Fortnite suportar uma resolução de 4K e até 60 FPS em todos os modos de jogo no PS5”.

“A memória expandida Zen 2 CPU + permite usar gráficos dinâmicos e física para dar ainda mais vida à ilha de Fortnite. A grama e as árvores reagem às explosões, os efeitos visuais da fumaça e líquidos são mais realistas, e há novos efeitos para as nuvens e a Storm”.

“O nosso trabalho com o SSD de ultra velocidade do PS5 nos deixou melhorar bastante o tempo de carregamento, assim como o carregamento das texturas, deixando você iniciar partidas muito mais rápido”.

“Você pode jogar em Tela Dividida com uma performance melhor: de até 60 FPS! Graças ao nosso trabalho com a CPU, GPU, e memória melhoradas”.

Além disso, também se oferece gratuitamente a todos os jogadores o Throwback Axe Pickaxe, a Picareta clássica de Fortnite Chapter 1.

Esta Picareta gratuita já está disponível na Loja de Itens e na PlayStation Store, e permanecerá disponível até o dia 15 de janeiro de 2021.

Reprodução

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: