Famoso nos anos 90: bombom clássico ‘Feitiço’ recebe nova versão e volta como ‘Feitiçaria’

A Lacta decidiu fazer uma nova versão do bombom clássico ‘Feitiço’, sucesso nos anos 90. Agora a caixa de bombons “Favoritos”, conta com uma versão do chocolate que foi um sucesso, mas ele parece como ‘Feitiçaria’.

A nova versão conta com três texturas: caramelo, morango e biscoito coberto de chocolate. A volta do bombom surgiu após de uma desafio proposto aos colaboradores da marca.

“A proposta era que eles pensassem em produtos diferentes e interessantes para incluir na caixa de Favoritos com perfil frutado para complementar nosso mix e complementar a nossa caixa. Tivemos a agradável surpresa dessa criação percorrer um caminho diferente, colocando nossos funcionários no centro, o que resultou em um produto delicioso. Ele é uma releitura do bombom Feitiço, que foi sensação nos anos 90, ambos de sabor morango (um sabor querido pelos consumidores e que estava faltando na caixa)”, explica a marca.

