Depressão: Anvisa aprova 1º spray nasal para tratar casos graves

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso do primeiro spray nasal indicado para tratamento de casos mais graves de pessoas que sofrem de depressão.

A escetamina intranasal é indicada para pacientes com depressão resistente ao tratamento normal e para pessoas que precisam de uma redução rápida dos sintomas de depressão acompanhada de comportamento suicida.

De acordo com a Anvisa, o remédio só poderá ser administrado em hospitais e clínicas autorizadas por médicos habilitados.

O laboratório Janssen-Cilag Farmacêutica, responsável pela droga, disse em comunicado que “o medicamento tem demonstrado rápido início de ação com perfil risco benefício favorável e tolerabilidade do paciente ao tratamento. Os resultados de dois ensaios clínicos idênticos de Fase 3 demonstraram que a escetamina em conjunto com a terapia padrão reduziu os sintomas depressivos em até 24 horas após a primeira dose.”