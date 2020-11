CVC anuncia preço de Black Friday e oferece pacotes de viagem a partir de R$462

Se você está planejando sua viagem, este é o momento. A CVC já iniciou sua campanha de Black Friday, que oficialmente só ocorre no da 27 de novembro. Em seu site, já é possível encontrar pacotes, como para Florianópolis, a partir de R$462.

Para aproveitar as promoções, que duram por tempo limitado, o cliente pode adquirir a viagem pelo site da operadora ou em uma das 1.200 lojas franqueadas já em funcionamento pelo Brasil.

“Para este ano, em parceria com os nossos fornecedores – companhias aéreas, redes hoteleiras, receptivos, entre outros – colocaremos no ar mais de mil ofertas de viagens para embarques ainda este ano e para o 1° semestre de 2021, inclusive com saídas para os períodos mais procurados como Natal, Ano Novo e férias de janeiro, com descontos que podem chegar a até 50%. Nosso objetivo é ter uma opção de viagem que atraia a todos os gostos e bolsos dos nossos clientes”, comenta Lucia Bittar, Diretora de Marketing da CVC

LEIA TAMBÉM