Você quer parecer mais jovem? Estes são os penteados e cortes de cabelo que rejuvenescem

Você usa o mesmo corte de cabelo há anos? Você sente que isso te faz mais velho? Um corte de cabelo ou penteado adequado é muito importante porque favorece um look completo.

Aqui estão alguns cortes de cabelo e penteados que vão fazer você parecer mais jovem, de acordo com o portal Nueva Mujer:

Cabelo solto

Se você estiver usando cabelo solto, tente não usá-lo muito ao redor e colado na sua cabeça, ou você vai parecer mais velho. Melhor com um pouco de volume e movimento. O estilo casual rejuvenesce.

Cabelo loiro

Se passar a faixa dos anos 40, tente fugir das cores bem escuras e aposte na loira, que sempre subtrai anos. Se você aplicar dois tons mais claros que sua cor em mechas finas (conhecidas como babylights), você verá como seu rosto parece mais jovem.

Cabelo liso

A listra no meio permite que as características se pareçam mais jovens com o cabelo liso e algum volume. O penteado pode for usado sobre o peito.

Cabelo com listra lateral

A listra lateral adoça e rejuvenesce nosso rosto, especialmente os mais redondos.

Cabelo solto com ondas

Um cabelo com movimento poupará anos. No entanto, não marque muito as ondas — ou, aos 50 anos, sua aparência ficará muito retrô.