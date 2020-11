Tesla lança tequila que custa R$ 1,3 mil

A Tesla, do bilionário Elon Musk, lançou uma garrafa de tequila em forma de relâmpago, de edição limitada, que custa US$ 250 (cerca de 1,3 mil).

A bebida é feita de agave azul e tem 40% de álcool.

A ‘Teslaquila’ era limitada a duas garrafas por pessoa e a bebida se esgotou em poucas horas no site da empresa.

A edição limitada rapidamente fez com que a bebida virasse item de colecionador e as garrafas já estão sendo revendidas em sites como o eBay por até US$ 999 (cerca de R4 5,5 mil).