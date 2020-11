Máscaras caseiras para controlar a oleosidade da pele

Cuidar da pele deve ser um exercício constante, e existem muitas opções para ter um rosto perfeito — desde tratamentos de marcas reconhecidas até misturas caseiras que, sem muito protocolo, entregam ótimos efeitos.

Cada pessoa tem uma pele diferente, por isso é importante considerar as opções ajustadas às características da sua derme.

Por que a pele se torna oleosa

Existem muitos fatores externos e internos que podem aumentar a secreção de sebo na pele. Entre os que se destacam:

Calor

Uso de cosméticos ricos em óleos minerais.

Poluição.

Estresse.

Limpeza abusiva da pele.

Falta de hidratação.

Mudanças hormonais.

Como cuidar da pele oleosa

Escolha produtos sem óleo para limpar seu rosto.

Não use álcool.

Evite usar álcool para limpar o rosto, secá-lo e irritá-lo.

Lave o rosto duas vezes ao dia com produtos específicos para o seu tipo de pele.

A pele oleosa está desidratada, por isso os hidratantes precisam ser aplicados.

Realize uma esfoliação semanal para remover impurezas, pele morta e minimizar o aparecimento de poros.

Use protetor solar quando sair de casa.

Escolha sua maquiagem muito bem.

Aplique máscaras.

Máscara de iogurte e cenoura para pele oleosa

Ingredientes

½ iogurte

½ cenoura

1 colher (sopa) de amido de milho

Modo de preparo e uso

Em um recipiente limpo e seco, coloque todos os ingredientes e misture até ficar homogêneo.

Com o rosto limpo e seco, aplique com as mãos da forma mais uniforme possível e deixe agir por 15 minutos. Depois do tempo, retire com muita água e aplique um hidratante.

Máscara de kiwi para pele oleosa

Ingredientes

1 kiwi

Modo de preparo e uso

Descasque o kiwi e, com a ajuda de um garfo, esmague-o. Aplique a pasta em seu rosto por 30 minutos. Retire com muita água e depois aplique hidratante.