Aplicativo promete traduzir miado dos gatos

Um antigo engenheiro que participou da criação do sistema inteligente da Amazon, a Alexa, criou um aplicativo par traduzir o miado dos gatos, chamado ‘MeowTalk’.

A ideia é que utilizando a ciência de dados e a inteligência artificial, o aplicativo seja capaz de oferecer uma tradução para os sons que os gatos emitem, algo do tipo “quero comer”, “estou com dor” ou “quero sair”.

O aplicativo tem uma versão que pode ‘ser treinada’, através da IA, para entender um gato específico. Ou seja, se usado constantemente, o aparelho aprende com o tempo a compreender melhor o seu bichano.

O MeowTalk já está disponível nas plataformas iOS e Android) e vem em um modelo padrão com 10 pré-definições.

“Eu trabalhei com a Alexa por um tempo e pude ver como que o processo é feito, como eles treinam os modelos e trabalham com ciências de dados. Então, eu fiquei pensando ‘Eu poderia fazer algo similar com gatos e poderíamos fazer um app'”, disse o engenheiro Javier Sanchez.