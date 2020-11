Alerta sobre asteroide de tamanho mediano que passará próximo à Terra nesta terça-feira (10)

A NASA (Agência Espacial Americana) emitiu alerta sobre um novo asteroide, de tamanho mediano, que passará próximo à Terra nesta semana.

Denominado oficialmente como ‘2020 UL3', o objeto espacial pode ter quase 130 metros de diâmetro (tamanho estimado).

Pertencendo ao grupo ‘Apollo’, o corpo celeste passará em altíssima velocidade no dia 10 de novembro.

Ainda de acordo com as informações, no mesmo, outro também passará próximo: '2020 UN3' pode ter quase 81 metros de diâmetro.

Conforme relatado pelo 'Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS)', é possível acompanhar o asteroide ‘2020 UL3' por aqui.

Com informações da NASA

