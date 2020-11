4 máquinas para ter gelo pronto toda hora que quiser em casa

Quantas vezes você percebeu que estava sem gelo na hora de servir bebidas em casa? Por mais que algumas geladeiras atuais tenham funções que aceleram a produção de gelo, dificilmente os cubos ficam prontos em menos de 2 horas e nem sempre temos todo esse tempo disponível para esperar.

Se você costuma degustar drinks ou bebidas geladinhas com frequência ou tem um bar ou restaurante que utiliza gelo com frequência, uma máquina de gelo fará toda diferença. Elas são capazes de produzir cubos de gelo com rapidez e facilidade.

Selecionamos 4 máquinas de gelo que estão entre as mais vendidas do comércio eletrônico para você pensar em escolher a sua. Confira:

1. Máquina de gelo prata Suggar 127v





Este é um dos modelos mais populares do mercado. Produz até 500 gramas por hora e tem capacidade para 12 quilos. Não necessita instalação hidráulica. Tem painel luminoso que indica falta de água e reservatório de gelo cheio e bandeja coletora de gelo. Compre a partir de R$ 1.029,90.

2. Máquina de Gelo Super Ice 15kg Benmax 220v



Tem capacidade para produzir até 15kg de gelo por dia e armazenar 1kg em seu reservatório. Tem um design moderno, portátil, elegante e adaptável a qualquer ambiente. É computadorizada, prepara o gelo com facilidade e rapidez, dispensando instalação hidráulica. Compre a partir de R$ 1.799,00.

3. Máquina de Gelo Hoshizaki





Esse é um dos modelos mais potentes do mercado, ideal para uso comercial, mas que pode ser a sua escolha caso tenha demanda. Produção de 41 Kg de gelo por dia. Capacidade de armazenamento de 14 Kg. Estrutura em aço inox, traseira em aço galvanizado proporcionando uma limpeza higiênica de alta qualidade. Porta arredondada, que facilita o acesso ao gelo. Filtro de ar de fácil limpeza e manuseio permitindo programar uma rotina fácil de limpeza estendendo a vida útil do produto e reduzindo a manutenção. Compre a partir de R$ 5.785,00.

4. Máquina de Gelo Manual Ice Cube Maker Genie





Essa opção manual é bem em conta e interessante. Substitui até 10 formas de gelo tradicionais (quando cheio de gelo). Comporta até 120 cubos de uma só vez. Consiste em uma câmara interna sólida e uma câmara externa feita de silicone azul flexível. Poupará espaço no seu congelador. Compre a partir de R$ 49,90.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.