Três cores de cabelo que darão luz ao seu rosto

As mulheres estão sempre procurando alternativas para destacar sua beleza, melhorar suas características, disfarçar os efeitos da idade e impactar positivamente onde quer que vão.

Uma maneira de fazer mudanças significativas, mas não radicais, é através da cor do cabelo. Em primeiro lugar, o tipo de pele e a base do seu cabelo são fundamentais para escolher a mudança de visual.

Agora, se você está procurando mostrar um rosto mais brilhante, nada melhor do que trazer luz ao seu cabelo — e esse efeito é alcançado selecionando uma boa cor.

As indicações

Quando sua idade começa a aumentar, a melhor aposta é carregar cores claras, pois é quando a pele começa a mostrar linhas e sinais de expressão. Cores de aparência natural serão suficientes para iluminar e rejuvenescer o rosto.

A luz no rosto pelo efeito da cor do cabelo é produzida pelo resultado de uma aplicação de corante com nuances que trazem brilho e uma cor muito natural.

Se você está procurando iluminar seu rosto para suavizar as características que você deve procurar por um contraste sutil, o ideal é optar por tons naturais e um pouco mais claro do que a cor natural do seu cabelo.

Entre as opções que você pode considerar para iluminar sua juba e rosto em geral estão loiro dourado e castanho cobre, porque adoçam e removem a dureza das características.

Lembre-se disso, nada melhor do que um especialista para lhe dar os conselhos necessários e, assim, conseguir mudanças de forma positiva, aquela que você está procurando tanto para destacar sua beleza e deixar sua marca onde quer que você vá.

A ideia não é só que você mude a cor do cabelo, mas que a manutenção seja simples, que não danifique seus fios, que a cor não desapareça rapidamente e, claro, que o acabamento seja o mais natural possível.

As cores de cabelo

Aqui estão três opções de tom que você pode considerar ao querer iluminar seu rosto pelo efeito da cor do cabelo. Três opções que farão você parecer radiante, com tanta luz no rosto que você vai se destacar onde quer que vá.

Castanho

Cobre

Mel e loiro dourado