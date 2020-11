Tecnologia: Apple revela preços do iPhone 12 no Brasil; versão mais cara custará quase R$ 14 mil

A fabricante Apple anunciou os preços da nova linha do iPhone 12 no Brasil nesta sexta-feira (6). Os valores variam entre R$ 6.999 e R$ 13.999.

Quatro versões foram anunciadas em outubro pela empresa americana: iPhones 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max.

Com vários inovações, os modelos chegam no dia 20 de novembro. Confira todos os valores (64 GB, 128 GB e 256 GB):

iPhone 12 mini

64 GB: R$ 6.999

128 GB: R$ 7.499

256 GB: R$ 8.499

64 GB: R$ 6.999 128 GB: R$ 7.499 256 GB: R$ 8.499 iPhone 12

64 GB: R$ 7.999

128 GB: R$ 8.499

256 GB: R$ 9.499

64 GB: R$ 7.999 128 GB: R$ 8.499 256 GB: R$ 9.499 iPhone 12 Pro

128 GB: R$ 9.999

256 GB: R$ 10.999

512 GB: R$ 12.999

128 GB: R$ 9.999 256 GB: R$ 10.999 512 GB: R$ 12.999 Pro Max

128 GB: R$ 10.999

256 GB: R$ 11.999

512 GB: R$ 13.999

USB-C para Lightning

Ainda de acordo com a empresa, na nova embalagem, vem apenas o USB-C para Lightning. Adaptador de energia e fones de ouvido foram retirados.

"Nas embalagens do iPhone, estamos substituindo o adaptador de energia e fones de ouvido, que muitas vezes nem eram usados, por um cabo de USB-C para Lightning compatível com recarga rápida. Isso diminui o tamanho das embalagens e, com caixas menores, podemos enviar mais aparelhos em menos viagens. Também estamos ajudando nossos parceiros de fabricação na transição para energia renovável. No total, a redução em emissões de carbono ultrapassa dois milhões de toneladas por ano”, detalhou a empresa.

Reprodução

Com informações da Apple

LEIA TAMBÉM: