Simples e delicioso: veja como fazer um bombom prestígio com 3 Ingredientes

O fim de semana é o momento perfeito para colocar em práticas algumas receitas. O bombom prestígio, por exemplo, é ideal para quem gosta de receitas simples, econômicas e saborosas. O canal do Youtube “Aquela Receita” ensina como fazer. Confira!

Ingredientes

1 Leite condensado

200g de Coco Ralado Seco Sem Açúcar

200g de Chocolate Meio Amargo Derretido

Você também pode se interessar em:

Modo de preparo

Gostou da dica para fazer bombom prestígio com 3 Ingredientes? Compartilhe nossas matérias em suas redes sociais ou com seus amigos no WhatsApp. O Metro World News é um jornal totalmente gratuito e você pode nos ajudar a continuar fazendo nosso trabalho compartilhando nossas matérias.

LEIA TAMBÉM