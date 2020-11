O truque famoso para fazer almondegas muito mais saborosas

Perfeitas para acompanhar massas ou até mesmo o típico arroz com feijão, elas são comuns no dia a dia dos brasileiros. O que poucas pessoas sabem é que existe um truque para fazer almondegas.

De acordo com o canal “Genial”, do Youtube, a recomendação para fazer almondegas muito mais saborosas está na hora de preparar a carne moída.

Você também pode se interessar em:

A dica é picar a cebola e fritá-la com um pouco de azeite de Oliva. Em seguida, mistura com a carne moída. Isso fará com que a cabelo não fique crua dentro da almondega.

Gostou da dica sobre como fazer almondegas mais saborosas? Compartilhe nossas matérias em suas redes sociais ou com seus amigos no WhatsApp. O Metro World News é um jornal totalmente gratuito e você pode nos ajudar a continuar fazendo nosso trabalho compartilhando nossas matérias.

LEIA TAMBÉM