‘Modo férias' é o novo recurso desenvolvido pelo aplicativo WhatsApp

O ‘modo férias' é o novo recurso desenvolvido pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. A novidade está disponível em uma recente atualização beta para Android.

Como revelado pelo site WABetaInfo, a novidade silencia chats arquivados. No update, consta um novo banner explicando detalhes da função.

Como revelado, o usuário poderá mover qualquer grupo ou contato para a aba de chats arquivados e evitar notificações na página inicial do aplicativo.

Uma função parecida já foi testada anteriormente, no entanto, foi abandonada pela plataforma.

O recurso estará disponível em uma atualização futura. Contudo, não é possível saber exatamente quando a novidade será lançada. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.206.2: what's new?

New banner to explain what's the Vacation mode: the feature, available in a future update, allows to keep in the archive your chats when new message arrive.https://t.co/oNZfty9ds4

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 3, 2020