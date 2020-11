WhatsApp: atualização beta para Android e novas funções liberadas para iOS

O WhatsApp liberou uma nova atualização beta nesta semana. O update está disponível para o sistema Android.

Como revelado pelo site WABetaInfo, o novo update '2.20.206.3' ainda é exclusivo para testadores beta. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.206.3: what's new?

New feature available for beta testers today: attach a copy of your recent messages to WhatsApp when you report chats, groups and business accounts!https://t.co/I0tw6J2sxd

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 4, 2020