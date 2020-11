Tecnologia: Samsung apresenta Galaxy M21s e Galaxy M51 com mega bateria no Brasil

A Samsung anunciou, nesta quinta-feira (05), a chegada de novos integrantes da linha Galaxy M no Brasil: o Galaxy M21s e Galaxy M51. Como revelado pela empresa, por meio de comunicado, os novos smartphones têm design moderno, com cores elegantes, e oferecem ótimos recursos.

“Além disso, contam com mega baterias de 6.000 mAh (Galaxy M21S) e 7.000 mAh (Galaxy M51), assegurando longas horas de uso”, detalhou.

As telas de 6,4 polegadas (Galaxy M21s) e 6,7 polegadas (Galaxy M51), com tecnologia super AMOLED e resolução Full HD+, aumentam a imersão nos conteúdos exibidos e proporcionam cores vívidas.

Galaxy M21s | Imagem meramente ilustrativa / Reprodução

A Samsung também inseriu um conjunto quádruplo de câmeras traseiras no Galaxy M51 e um sensor de alta resolução na tela frontal.

“Na parte superior do display, uma câmera de 32 MP garante selfies em ótima resolução. Na parte traseira, há um sensor principal de 64 MP, uma câmera ultra wide de 12 MP, para capturar imagens mais amplas e proporcionar o mesmo ângulo de visão do olho humano (123º), uma lente macro de 5 MP para closes de objetos a até 4 cm da lente, e um sensor de 5 MP para profundidade, gerando as imagens com o Foco Dinâmico”, completou.

O Galaxy M21s, por sua vez, conta também com câmera frontal de 32 MP. Na parte traseira, há três sensores de 64 MP (principal), 8 MP (ultra wide) e 5 MP (profundidade).

Galaxy M21s | Imagem meramente ilustrativa / Reprodução

O M21s conta com processador octa-core, memória RAM de 4GB e armazenamento interno de 64GB (podendo ser expandido com cartão MicroSD de até 1 TB), enquanto o M51 tem processador octa-core, memória RAM de 6GB e armazenamento interno de 128GB (podendo ser expandido com cartão MicroSD de até 1 TB).

Ainda de acordo com as informações, o Galaxy M21s está disponível em duas versões de cores (azul e preto) e pode ser encontrado, exclusivamente online, na loja online da Samsung e nos e-commerces das redes varejistas.

O Galaxy M51, por sua vez, pode ser encontrado também em duas versões de cores (branco e preto) somente na loja online da Samsung.

Com informações da Samsung

