Tecnologia: aplicativo WhatsApp lança o recurso pagamentos na Índia

O aplicativo de mensagens WhatsApp lançou nesta semana o ‘recurso pagamentos’ na Índia, como revelado pelo blog da plataforma.

O app criou o recurso em parceria com a Corporação Nacional de Pagamentos da Índia (NPCI na sigla em inglês) utilizando a Interface de Pagamento Unificada (UPI na sigla em inglês).

“A UPI é um sistema de pagamento em tempo real criado pela NPCI que permite transações entre 140 bancos autorizados na Índia. Trabalhamos por mais de dois anos para nos juntarmos à Índia na iniciativa de aumentar e facilitar o uso de pagamentos digitais, o que contribui para o aumento da inclusão financeira no país”, detalhou.

Para enviar dinheiro pelo WhatsApp, os moradores da Índia precisam ter uma conta bancária e um cartão de débito emitidos na Índia. Após configurar o recurso pagamentos do WhatsApp, os usuários poderão enviar e receber dinheiro com qualquer aplicativo que utilize o sistema UPI.

Para autorizar os pagamentos, o WhatsApp envia instruções para os bancos afiliados (também chamados de provedores de serviço de pagamentos), iniciando a transferência de dinheiro pelo sistema UPI entre as contas bancárias do remetente e do destinatário.

“Para que qualquer transferência seja efetuada, os usuários na Índia deverão inserir um PIN pessoal que é gerado pelo sistema UPI. O recurso pagamentos do WhatsApp está disponível para os usuários na Índia que usam a versão mais recente do WhatsApp para iPhone e Android”, completou.

A novidade aqui no Brasil segue na etapa de regulamentação do sistema depois de suspensão pelo Banco Central. O funcionamento deve ser liberado em breve novamente.

Com informações do WhatsApp

