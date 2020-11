Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 6 a 8 de novembro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Hora de refletir as experiências pessoais que podem se tornar um aprendizado e vão ajudá-lo a valorizar o que você tem; agora com mais serenidade você entenderá que todos os problemas têm solução.

No trabalho, cuidado com as fofocas, tente não se deixar afetar por provocações e sempre fique fora dos conflitos. No amor, você é muito intenso e sempre quer controlar tudo, mas a melhor coisa é ter confiança e comunicação; tente conversar antes de ficar com raiva.

Neste final de semana, você terá reuniões de trabalho para mudanças de estratégia que aumentem a renda. Você pensa em mudar de atitude para ter mais realizações financeiras e pagar suas dívidas. Seus números da sorte são 01 e 39, e seu melhor dia será 07 de novembro.

Touro

Momento de ser fiel a si mesmo e acreditar nas suas convicções ou objetivos. Evite deixar o ânimo decair e se deprimir com pensamentos ruins; tente meditar e dê um passeio agradável para que as energias positivas o acompanhem.

Você está em uma fase que atrai o que pensa; foque em objetivos sólidos e lute pelo que você precisa. Momento de administrar melhor seus recursos para que depois não tenha dificuldades financeiras.

Não procure um amor do passado que não te valorizou. Este final de semana será de novos amores muito compatíveis com você. Você terá sorte com os números 04, 19 e 23, especialmente no dia 6 de novembro. Lembre-se de que a família é importante.

Gêmeos

Você vai analisar uma mudança de atitude. Lembre-se que é preciso aprender com todas as suas experiências e assim evitar os mesmos erros no futuro. Seu signo constantemente cai em círculos viciosos por ser excessivamente confiante, mas você deve definir um limite e seguir em frente.

Neste final de semana você visitará alguém; lembre-se que seu signo é o pilar para algumas pessoas e eles sempre precisam de você como guia. Você conserta algo.

Uma surpresa econômica pode chegar e seus números da sorte são 27 e 88. Uma mudança de residência ou com alguém pode estar próxima.

Este fim de semana você terá muito trabalho. Tente colocar em dia tudo o que você faz. Use roupas azuis para atrair sorte.

Câncer

Você vai refletir sobre o progresso de sua vida e decidir que é hora de reorganizar todos os seus sentimentos e começar a ver o que realmente combina com o seu futuro.

Seu signo pode ser impulsivo, então é preciso pensar com a cabeça fria o que vai fazer. Não tenha medo de buscar o amor em sua vida. Dias de reuniões e analises no trabalho.

Sábado pode ser de festa. Apenas tente controlar o seu consumo de álcool e comida gordurosa para não passar mal.

No domingo, alguém do signo de Peixes ou Libra trará muita felicidade. Seus números da sorte são 25 e 60 e 8 de novembro será seu dia de sorte.

Leão

Você tem uma personalidade magnética muito intensa e consegue se destacar como um grande líder capaz de entusiasmar os outros. Sua grande energia positiva contagia quase todas as pessoas e é capaz de resolver qualquer problema que aparecer.

Aproveite a capacidade de estar sempre em movimento e busque ter sucesso constantemente em tudo o que você faz. Vocês terão sorte no dia 7 de novembro com os números 01, 29 e 88.

Um amor se aproxima. Você resolve seus problemas de trabalho, um assunto profissional ou nos estudos. Tenha cuidado com as pessoas ao seu redor e aprenda a identificar amizades verdadeiras.

Virgem

Você tem uma personalidade muito forte e controladora, o que lhe dá uma mentalidade direta e trabalhadora que favorece no trabalho e negócios. Evite apenas guardar raiva e mágoas reconhecendo seus erros.

Evite ser muito rígido na vida amorosa e não tenha medo de pedir desculpas. Sua capacidade de comandar e dirigir aumenta; aproveite de forma positiva e evite tropeços em sua vida profissional.

Neste fim de semana, você reorganiza pendências e documentos. Tenha atenção com as dores nos ossos e se cuide mais quando ocorre mudanças no clima. Seus números da sorte são 03 e 29, e o dia 8 de novembro é o mais positivo.

Libra

Momento de justiça e de buscar alternativas; as comunicações positivas o favorecerão. Você se destaca no trabalho e em assuntos que exigem seu intelecto. Não se esqueça de que você também tem habilidades para ser um grande negociador.

Os dias favorecem a luta por seus objetivos materiais ou na vida. No amor, você é o tipo de pessoa que gosta de conquistar e cortejar, por isso quase sempre tem um parceiro ao seu lado ou pessoas interessadas.

Neste fim de semana, uma surpresa financeira pode chegar. Você recebe um convite ou planeja uma viagem no final do mês na qual se divertirá muito. Seus números da sorte são 05 e 41 e seu melhor dia é 6 de novembro.

Escorpião

Você é muito emocional e profundo, mas precisa ser mais direto para avaliar seus pensamentos. Tome decisões ouvindo a intuição e a razão, assim você estará sempre à frente dos outros.

Você se destaca no trabalho ou no cuidado da família. Neste final, seus números da sorte são 15 e 23 e seu melhor dia é o 8 de novembro.

Procure não falar sobre seus planos para não atrair a inveja. Cuidado com o que come ou bebe e tente ser mais desconfiado nas festas para não ter problemas.

No amor, seu parceiro permanecerá perto de você e desfrutará do relacionamento. Você comemora e pode ganhar um presente inesperado que vai lhe dar uma grande alegria.

Sagitário

Você é alegre e tem uma personalidade extrovertida; tire proveito disso sendo leal e prestativo com as pessoas que o procuram ou querem estar perto.

Você se sai bem como empreendedor, mas no trabalho em geral deve evitar rejeitar as regras em busca de mais liberdade. A raiva também deve ser controlada.

Não tenha problemas com quem ama e controle o que quer dizer em momentos de raiva. Neste final de semana, você se prepara para algo importante. Uma viagem pode surgir no final do mês. Você terá sorte com números 07 e 66. Evite falar de assuntos pessoais para que não falem mal de você ou façam fofocas.

Capricórnio

Seu signo é o mais trabalhador e incansável, o que o faz conseguir as honras por seus próprios méritos. Apenas evite ser explosivo e soberbo, controlando especialmente suas emoções negativas.

Ser realista e organizado o ajudará a se dar bem na vida profissional. Neste fim de semana, você deve ter precaução com problemas com a polícia, especialmente no trânsito. Você muda seu visual.

Seus números da sorte são 03 e 41 e seu melhor dia será 7 de novembro. Tenha atenção com a saúde da sua mãe ou mulheres queridas e próximas. Um amor do passado espera que você volte a qualquer momento; reflita sobre isso.

Aquário

Fim de semana de sorte e de se sentir bem. Nesta sexta-feira você terá reuniões de trabalho ou fechamentos de contratos, mas lembre-se que de não discutir assuntos pessoais para não atrair a inveja.

Um amor do passado o procura para falar de amor, mas lembre-se de valorizar o seu parceiro atual e seguir em frente. Os solteiros vivem uma nova paixão e pode ser com alguém de Gêmeos, Libra ou Aquário que será muito compatível.

Você organiza seus pagamentos. Momento de se reinventar em tudo e ser mais positivo. Você terá sorte no dia 7 de novembro com os números 05 e 43. Use roupas brancas, isso o ajudará a atrair boas energias.

Peixes

Muitas energias confusas movem esta sexta-feira. Não discuta no seu ambiente de trabalho e não assine contratos para empréstimos; é melhor prevenir do que remediar.

Durante o fim de semana você terá muitos compromissos e deve organizar seu tempo. Seu grande carisma será notado. Uma viagem pode surgir e será bom aproveitar a oportunidade para renovar suas energias e se divertir.

Você terá sorte no dia 8 de novembro com os números 03 e 29. O vermelho o ajudará a cortar as energias ruins. Tenha atenção com problemas de infecção de garganta e cuide melhor da saúde.

Em assuntos amorosos, você terá dias de grande paixão com seu parceiro.