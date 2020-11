Tendências de cores de cabelo que dominarão 2021

O final do ano está cada vez mais próximo, e com ele vêm as mudanças de visual que vários de nós fazemos para receber o próximo calendário renovados e ostentando a melhor versão de nós mesmos.

Para mudar nossa aparência e destacar nossos melhores atributos, é necessário considerar mudar o tom do nosso cabelo para conseguir iluminá-lo, dar-lhe dimensão, volume e brilho.

Aqui estão as tendências em corantes de cabelo 2021 que vão ajudá-lo a transformar sua aparência ao longo dos próximos meses e que você pode usar a partir de agora para celebrar o Réveillon com um visual fresco e moderno

Sem dúvida, uma coisa que podemos notar sobre as tendências deste ano é o retorno à beleza natural, que é complementado pelos tons da estação e reflexos que imitam a luz solar.

Enquanto algumas cores extravagantes também se tornarão as favoritas das temporadas seguintes, esses tons clássicos e atemporais permanecerão no cabelo de celebridades e influenciadores.

Deve-se notar que todos os efeitos de cor mencionados abaixo podem ser acompanhados por um corte de cabelo que atenda às necessidades de cada pessoa: um estilo bob no queixo, um lob apontado para os ombros ou um cabelo XXL.

Leia também

Tendências de tintura de cabelo que você pode usar agora

Luzes

Loiros

Tons de chocolate

Tons avermelhados

Degradê mogno