Para manter privacidade, aplicativo WhatsApp contará com novas melhorias em breve

O WhatsApp trabalha em novas maneiras de proteger o app de mensagens. Para isso, a plataforma contará com novas melhorias em breve.

Como revelado pelo site WABetaInfo, o aplicativo contará com autenticação facial ou outros identificadores exclusivos.

Como detalhado, o atual ‘bloqueio de impressão digital’ será chamado de ‘bloqueio biométrico’.

Com isso, oferecerá suporte a mais maneiras de autenticar a identidade do usuário para abrir o WhatsApp.

Outro passo importante, o reconhecimento facial também será suportado, se o dispositivo tiver um sensor adequado.

As novidades constam em uma recente atualização beta para o sistema Android. No entanto, ainda não existe data de lançamento. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.203.3: what's new?

• The possibility to join missed group calls.

• More ways to protect WhatsApp: face authentication or other unique identifiers! 🔥https://t.co/z7z3xY2CIF

NOTE: Both features will be available in a future build.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 21, 2020