Gourmet: aprenda a fazer um queijo caseiro com pimenta que só leva 3 ingredientes

O queijo é um produto com diversos benefícios para a saúde, como conta com diversas vitaminas, conta com um alto fator de cálcio para o fortalecimento dos ossos, reduz os sintomas pré-menstruais, possibilita a recuperação da massa corporal e muito mais.

Além disso, é um ótimo aperitivo para acompanhar bebidas. Faze-lo em casa, além de ser econômico, permiti que reduzir os produtos industrializados. Confira a receita.

Ingredientes

1 litro de iogurte natural

Sal

2 colheres de sopa de pimenta em pó

Modo de preparo

Deixe o iogurte com sal por um tempo. COLOQUE o iogurte sobre uma manta e uma peneira, deixe o soro escorrer por pelo menos 12 horas, máximo 24 em temperatura ambiente. Coloque a pimenta no queijo , GUARDE o queijo de iogurte na geladeira.

