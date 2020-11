Com mudança de preço, PlayStation 5 fica mais barato no Brasil; lançamento no dia 19

Como resultado da nova redução de IPI para o mercado de games, a Sony revelou nesta semana novos preços sugeridos da Família PlayStation 5. São eles:

Os novos consoles PlayStation 5 em suas duas versões (com leitor Blu-ray Ultra HD e Edição Digital)

Controle sem fio DualSense

A nova Câmera HD

Como revelado, a redução de preço sugerido entra em vigor imediatamente e também abrangerá aqueles que já compraram na pré-venda.

“Caso você tenha comprado na pré-venda, não se preocupe: o varejista enviará informações diretamente nos próximos dias”, completou. Abaixo os novos preços, que se refletem de imediato:

PS5 Digital Edition – de R$4.499 para R$4.199

PS5 com leitor Blu-ray Ultra HD – de R$4.999 para R$4.699

Controle sem fio DualSense – de R$499 para R$469

Câmera HD – de R$449 para R$419

Ainda de acordo com as informações, o lançamento ocorre no dia 19 de novembro de 2020.

Com informações da Sony

