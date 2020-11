Cientistas preveem que a vida voltará ao ‘normal’ até meados de 2021

Com o passar dos dias, estamos cada vez mais cansados da quarentena. Alguns países começaram a baixar a guarda, enquanto em outros, medidas rigorosas de prevenção estão sendo retomadas em face da segunda onda de contágios.

Com isso, é cada vez mais comum ver as pessoas passarem o dia fora. Algumas começaram a viajar, e outras já estão se encontrando com amigos e familiares sob a ideia de que “você tem que aprender a conviver com o vírus”.

No entanto, o “novo normal” não significa voltar à “vida normal” como antes. Ou não pelo menos até meados de 2021, como previsto por alguns cientistas.

Palavra de cientista

O professor Robin Shattock, que lidera um dos dois esforços britânicos para desenvolver uma vacina para o vírus, diz que ainda temos que esperar para voltar à nossa rotina.

“Eu diria que, com a entrega de uma vacina para populações vulneráveis no primeiro semestre do próximo ano e com as incidências caindo, começaremos a ver a vida voltar ao normal no verão do próximo ano”, disse ao The Independent.

No início do surto de coronavírus, esperava-se que as coisas se acalmassem em meados de 2020. No entanto, os níveis de contágio não diminuíram, causando grandes picos em todo o mundo.

Agora, quase 10 meses depois, a maioria de nós ainda está em confinamento, trabalhando remotamente, evitando multidões e usando máscara para sair.

A “normalidade”

Enquanto o anseio pela “normalidade” permanece, a comunidade científica continua a se esforçar para conscientizar a população sobre o incentivo a medidas preventivas à risca.

Shattock disse que mesmo que uma vacina contra o coronavírus esteja pronta no início do próximo ano, não significará um retorno imediato à vida antes da pandemia ocorrer.

A vacina estaria pronta para ser aplicada primeiro em grupos vulneráveis ou de alto risco, incluindo trabalhadores da saúde e idosos. Mas, embora possa ser uma grande mudança nos níveis de contágio e controle de pandemia, “não significaria que tudo desapareceu, mas lhe daria uma chance de começar a sair dessa situação”.

A vacina

Espera-se que as primeiras vacinas estejam disponíveis logo após o Natal, mas só serão liberadas ao público em geral em 2021. “É um pouco como olhar dentro de uma bola de cristal”, disse ele.

Embora uma vacina ainda não tenha sido aprovada pelos chefes de saúde, várias em desenvolvimento estão em fase final de testes voluntários com colaboração entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca.

Atualmente, acredita-se que as pessoas podem precisar de injeções de reforço a cada poucos meses depois que um estudo descobriu que os níveis de anticorpos que combatem o covid-19 caíram rapidamente.

Por enquanto, uma das preocupações é que as pessoas levem a sério o uso da máscara, especialmente se elas devem sair ou ter contato com outras pessoas.

O risco

Pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina, no Brasil, descobriram que as pessoas que se recusam a usar a cobertura hídrica têm “traços antissociais”, como baixos níveis de empatia e altos níveis de insensibilidade e risco. Da mesma forma, evitam a ação de outras medidas, como o confinamento e o distanciamento social.

Atualmente, grande parte da pressão sobre máscaras está relacionada ao cuidado dos outros. No entanto, as pessoas que mostram menos empatia e mais traços antissociais estão menos preocupadas em expor a si mesmas e outras a riscos.

Fonte: Nueva Mujer