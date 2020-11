A “cereja” do churrasco: técnica para fazer um pão de alho cremoso com requeijão

Um pão de alho cremoso com requeijão deixará seu churrasco muito mais saboroso. No entanto, é importante saber fazê-lo bem. Com esta dica, você conseguirá fazer um muito mais saboroso do que os comprados em supermercado.

Ingredientes

7 pães

2 colheres de manteiga

300 gramas de mussarela

50 ml de azeite

100 gramas de queijo parmesão ralado

3 dentes de alho

300 gramas de requeijão

Cheiro verde a gosto

Modo de preparo

Faça cortes que não seja total no pão. O corte deve ser fino e não deve chegar até o final. Faça isso em todo o pão, os cortes devem ter espaço de um dedo, por exemplo. Misture todos os ingredientes em uma vasilha. Passe a mistura em todos os cortes do pão. Coloque na churrasqueira até aquecer bem e sirva.

