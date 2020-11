WhatsApp: novo recurso para combater contatos indesejados

O aplicativo WhatsApp liberou, nesta semana, uma nova atualização beta para o sistema Android, elevando para a versão 2.20.206.2.

No update, consta algumas informações sobre um novo recurso que será librado em breve, como revelado pelo site WABetaInfo.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.206.2: what's new?

New banner to explain what's the Vacation mode: the feature, available in a future update, allows to keep in the archive your chats when new message arrive.https://t.co/oNZfty9ds4

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 3, 2020