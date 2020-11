Tecnologia: Samsung apresenta novo smartphone Galaxy S20 FE no Brasil

A Samsung apresentou, nesta terça-feira (03), o Galaxy S20 FE (Fan Edition) no Brasil. Como revelado pela empresa, desenvolvido com feedback dos fãs, o smartphone reúne as principais características da linha Galaxy S20.

“O Galaxy S20 FE conta com uma avançada combinação entre conjunto de câmeras e ferramentas potencializadas por Inteligência Artificial (IA). Uma câmera de 32 MP na parte superior do display garante selfies em alta resolução. Já na parte traseira, há uma câmera ultra wide de 12 MP, para capturar imagens mais amplas e proporcionar ângulo de visão similar ao olho humano (123º), um sensor wide de 12 MP e uma lente teleobjetiva de 8MP para registrar um objeto distante ou ampliá-lo”, detalhou.

Reprodução

O smartphone conta com o Space Zoom de 30x. Além da alta capacidade da câmera, o Galaxy S20 FE conta com recursos de Inteligência Artificial que asseguram imagens em alta resolução mesmo em ambientes com pouca luz.

A Samsung disponibiliza seis cores vibrantes: Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy e Cloud White. Todas as versões possuem um efeito de textura que minimiza impressões digitais e manchas.

Reprodução

O Galaxy S20 FE apresenta uma tela de 6,5 polegadas, com tecnologia Super AMOLED e resolução Full HD+. O display conta com taxa de atualização de 120Hz.

O modelo tem o mesmo processador octa-core utilizado em toda a série S20 e bateria de 4.500mAh. “Em relação ao armazenamento interno, há duas versões do dispositivo: uma com 128GB e outra com 256GB, com opção de expansão com cartão MicroSD de até 1TB. A memória RAM, por sua vez, é de 6GB na versão de 128GB e 8GB na versão de 256GB”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, o modelo em classificação IP68 resistente à água e poeira. Além disso, terá suporte a três atualizações do sistema operacional Android.

Reprodução

A versão de 128GB tem o preço sugerido de R$ 4.499,00 e a versão em 256GB tem o preço sugerido de R$ 4.999,00.

“Entre esta terça-feira (03) e o próximo dia 12 de novembro, quem comprar um Galaxy S20 FE e se cadastrar no site Samsung Para Você entre 13/11/2020 e 04/12/2020 ganhará um voucher de R$ 700,00 para compras de produtos da Samsung”, informou.

No dia 11 de novembro, haverá entrega antecipada para evitar aglomerações nas lojas. O início das vendas ocorre no dia 13 de novembro.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: