Saúde mental: conheça os efeitos devastadores do coronavírus

O novo coronavírus (covid-19) nos manteve em casa por alguns meses de 2020. Também deixou outros doentes e, infelizmente, muitos mortos. É por isso que as devastações na saúde mental não são fáceis de lidar.

Segundo Organização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia interrompeu ou paralisou os serviços essenciais de saúde mental de 93% dos países do mundo, enquanto a demanda por cuidados de saúde mental aumentou.

O estudo abrangendo 130 países fornece os primeiros dados globais sobre os efeitos devastadores do vírus no acesso a serviços de saúde mental e destaca a necessidade urgente de aumentar o cuidado sobre essa questão.

Os efeitos da ansiedade

A Mayo Clinic, entidade sem fins lucrativos dedicada à prática clínica, educação e pesquisa, descobriu que cada vez mais pessoas estão começando a sentir ansiedade, medo, frustração, tristeza e solidão a ponto de os sentimentos se tornarem constantes e avassaladores.

Essa situação pode piorar as doenças mentais existentes, como ansiedade severa e depressão grave. Aprenda a reconhecer os principais estressores relacionados à pandemia e saiba quais ajudas e conselhos você pode seguir.

Ajuda imediata

Se pensamentos que você não quer mais viver oprimindo ou se sentindo pressionado, peça ajuda instantaneamente. Entre em contato com seu número de emergência local imediatamente.

Isso ocorre porque pensamentos suicidas geralmente aparecem como resultado da incapacidade de confrontar ou se recuperar de algo que parece ser esmagador na vida.

Medo, ansiedade e depressão podem vir de uma grande variedade de experiências e preocupações, desde o pessoal e a família até o trabalho.

Problemas pessoais e familiares

Embora as situações variem, problemas pessoais e familiares podem incluir:

Medo de contrair o vírus ou ser contraído por um membro da família.

Dor pela morte de um ente querido devido a coronavírus ou outra doença.

Isolamento social, especialmente quando se vive sozinho ou em locais onde as visitas são temporariamente proibidas.

Confinamento em um pequeno espaço com outros membros da família devido à ordem de ficar em casa, o que pode aumentar o risco de abuso conjugal, casal ou filho.

Início ou agravamento do uso de álcool ou drogas.

Presença de outros transtornos mentais, como depressão grave, transtorno bipolar, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade.

Problemas de trabalho

Dependendo do seu tipo de trabalho, podem ser exemplos de problemas profissionais:

Ansiedade por trabalhar em um ambiente de alto risco, como um hospital.

Sentimentos de exaustão e frustração em trabalhar na área da saúde e sentir que ele não podia fazer mais por aqueles que morreram.

Medo e ansiedade por estar em risco aumentado de contrair o vírus por ser considerado um funcionário essencial, como trabalhadores da indústria de alimentos ou transportes e aqueles que prestam atendimento presencial ao público.

Preocupação em perder ou perder o trabalho ou negócios devido a problemas financeiros.

Sinais de alerta

Saiba quais são os sinais e como obter ajuda imediata e tratamento profissional. Você pode salvar uma vida, seja sua ou de outra pessoa.

Por falar em suicídio.

Retraia o contato com outras pessoas mais do que é normal, recomendando ficar em casa durante a pandemia.

Mostrar mudanças de humor, como ser muito animado um dia e profundamente desencorajado no outro.

Sentindo-se preso ou desesperado por uma situação.

Mudar a rotina normal, incluindo padrões de alimentação e sono.

Distribua pertences ou coloque as coisas em ordem, quando não há necessidade de fazê-lo.

Dizendo adeus aos outros, como se não fossem vistos novamente.

Procure ajuda

Apesar da pandemia, ainda é possível se comunicar com segurança com os outros e pedir ajuda. No mínimo, inicie a conversa, seja por telefone, texto, e-mail ou uma plataforma de comunicação social confiável, e não tenha escrúpulos em deixar os outros saberem que você está sobrecarregado e precisando de apoio.

Fonte: Nueva Mujer