WhatsApp: liberada atualização beta para o sistema Android; novo recurso em desenvolvimento

O WhatsApp liberou, nesta segunda-feira (2), uma nova versão beta do app de mensagens para o sistema operacional Android.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update de número ‘2.20.206.1’ ainda é exclusivo para testadores.

Novo recurso

O aplicativo WhatsApp também divulgou, nesta semana, detalhes importantes sobre um novo recurso disponível no futuro. Como revelado pelo blog da plataforma, será liberado em breve a função de ‘mensagens temporárias’.

“Você pode ativar as mensagens temporárias e enviar mensagens que desaparecem no aplicativo. Ao ativar esse recurso, as novas mensagens enviadas em uma conversa desaparecerão após 7 dias”.

“A configuração mais recente afeta todas as mensagens de uma conversa, mas as mensagens enviadas ou recebidas antes da ativação das mensagens temporárias não serão afetadas”.

“Em conversas individuais, ambos os usuários podem ativar ou desativar as mensagens temporárias".

"Já em conversas em grupo, somente os admins podem ativar ou desativar o recurso.” Saiba mais neste link.

