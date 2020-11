WhatsApp avança desenvolvimento de novo recurso para os usuários

O WhatsApp liberou, nesta terça-feira (3), uma nova versão beta do app de mensagens para o sistema operacional Android.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update de número ‘2.20.206.2’ ainda é exclusivo para testadores.

Novo recurso

O aplicativo de mensagens também contará com um novo recurso em breve. E recentemente, a plataforma divulgou detalhes da nova plataforma.

“Você pode ativar as mensagens temporárias e enviar mensagens que desaparecem no app. Ao ativar esse recurso, as novas mensagens enviadas em uma conversa desaparecerão após 7 dias”, detalhou.

A configuração mais recente afeta todas as mensagens de uma conversa, mas as mensagens enviadas ou recebidas antes da ativação das mensagens temporárias não serão afetadas.

WABetaInfo

Ainda de acordo com a plataforma, em conversas individuais, ambos os usuários podem ativar ou desativar as mensagens temporárias.

Já em conversas em grupo, somente os admins podem ativar ou desativar o recurso. A novidade será liberado em breve para Android e iOS.

Com informações do WhatsApp

