Suco de ameixa, linhaça e erva-doce para dizer adeus à prisão de ventre

A prisão de ventre é um dos distúrbios digestivos mais comuns. A comida é a grande responsável por isso. No entanto, ela também pode ser uma grande aliada: podemos reverter o dano com um suco de ameixa e erva-doce.

A prisão de ventre é identificada pela lentidão do trânsito intestinal. Isso cria uma incapacidade de evacuar fezes e acaba afetando nossa qualidade de vida.

Podemos falar sobre esse problema quando uma pessoa tem três ou menos evacuações por semanas. Estes tendem a ser dolorosos e fezes duras e secas.

Suco de ameixa e erva-doce

Ingredientes

6 ameixas

1 colher (chá) de sementes de erva-doce

2 colheres (sopa) de linhaça previamente encharcadas

1 xícara de água

1 colher (chá) de mel

Modo de preparo

A preparação começa encharcando as sementes de linhaça. Pela manhã, pegue uma panela média e encha-a com água. Coloque-os no fogo até ferverem. Em seguida, adicione as ameixas e sementes de erva-doce. Abaixe a intensidade do fogo e cozinhe com esses dois ingredientes por mais 10 minutos.

Retire a panela da cozinha e deixe o conteúdo esfriar ligeiramente. Depois, despeje tudo em um liquidificador junto com linhaça e mel. Pprocesse a uma velocidade média até obter um suco suave e homogêneo.

Sugerimos o consumo dessa bebida em jejum e entre 5 e 7 dias consecutivos para ver os resultados.

Benefícios dos ingredientes

As ameixas facilitam o trânsito intestinal e ajudam na digestão. Fornece fibra solúvel, que quando assimilada pelo corpo acelera o trânsito intestinal e reduz o colesterol ruim.

Enquanto isso, as sementes de erva-doce são reconhecidas por suas propriedades digestivas e anti-inflamatórias, bem como por ajudar a expulsar gases do trato digestivo. Eles melhoram o movimento intestinal e ajudam com digestões pesadas. Também alivia as dores abdominais, evita a formação excessiva de gás.

Quando se trata de linhaça, sabe-se que, além de seus grandes benefícios nutricionais, é anti-inflamatório e laxante. Reduz os altos níveis de colesterol e funciona no corpo como uma espécie de gel que facilita a evacuação.