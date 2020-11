Praey for the Gods será lançado para PS4 e PS5 no primeiro trimestre de 2021

O game Praey for the Gods, desenvolvido pelo No Matter Studios, será lançado para PS4 e PS5 no primeiro trimestre de 2021.

Conforme revelado pela Sony, o game é um título “crowdfunded” que está sendo desenvolvido desde 2016.

“O jogo já é lindo e roda bem no PS4, mas no PS5 o game é realmente incrível. 60fps logo de cara, na configuração gráfica máxima, sombreamento completo, texturas de alta resolução, tudo maravilhoso”.

“O tempo de carregamento foi drasticamente reduzido, e o jogo roda como um sonho no PS5”, detalhou.

“Praey for the Gods terá um upgrade gratuito do PS4 para o PS5. Isso quer dizer que você pode comprar para PS4, e assim que conseguir um console PS5, o jogo fará o upgrade automaticamente para a versão PS5”, completou. Confira:

Com informações da Sony

